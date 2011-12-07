Строительство М12 начнется после проведения инженерно-геологических изысканий

Строительные работы по скоростной трассе М12 Москва — Казань на территории РТ еще не ведутся. Пока что на территории проходят инженерно-геологический изыскания. Об этом журналистам рассказал ответственный представитель подрядной организации «Дороги и мосты», руководитель проекта восьмого этапа автодороги Виталий Агабеков, пишет ИА «Татар-информ».

«На сегодня никакого строительства не ведется. Сейчас идут работы по инженерно-геологическим изысканиям, натурным испытаниям грунтов в зимний период. В связи с этим нам необходимо подвозить определенные материалы, конструкции к месту изысканий. Для этого нужна открытая вода», — уточнил Агабеков.

Для обеспечения полной безопасности на открытой воде планируется установка круглосуточных постов с охраной и спасателями. Патрулирование будет проходить на снегоходах. Людей к открытой воде подпускать не будут, так как 200-метровая зона от кромки льда опасна, пояснил спикер.

Сейчас на площадке работают геологи, которые изучают грунт и бурят для этого скважины. «Важно провести все расчетные нагрузки, чтобы понимать, на какой грунт будут опираться сваи моста», — пояснил Агабеков.

Натуральные испытания грунта начнутся сразу после окончания работ.

Инженерно-геологические изыскания планируют завершить до марта 2021 года, после чего рабочие приступят к установке первых свай.