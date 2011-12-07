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Что интересного узнают гости в рамках деловой программы международной агропромышленной выставки «Агроволга»?

Минсельхозпрод РТ информирует, что с 1 по 3 июля в Лаишевском районе откроется международная агропромышленная выставка АГРОВОЛГА.

На мероприятии соберутся аграрии со всей России для обсуждения актуальных вопросов развития отрасли. Здесь же они смогут ознакомиться с последними достижениями агропромышленного комплекса страны. 

Деловая часть мероприятия учитывает все актуальные и острые вопросы сельского хозяйства. Здесь ведущие эксперты и практики расскажут о современных тенденциях и точках развития в современном сельском хозяйстве, включая открывающиеся возможности в свете цифровизации отрасли. Отдельное внимание будет уделено важности оценки и повышения генетического потенциала, новым технологическим продуктам и программам для кормления и выращивания животных, роли ветеринарии, технологиям и линейкам современных удобрений для растениеводства, техническому оснащению всех направлений сельского хозяйства. Также будут освещены вопросы эффективности хозяйств и способы ее повышения.  

В рамках выставки пройдут практические мастер-классы по уходу за животными и семинары, раскрывающие методики оценки породистостям и экстерьера КРС, методики проведения контрольного доения. С полной программой можно ознакомиться по ссылке.

А ключевым мероприятием, посвящённым году науки и технологий в Российской Федерации, станет научно-практическая конференция на тему «Глобальные вызовы для продовольственной безопасности: риски и возможности». В ходе мероприятия будут затронуты такие важные темы, как цифровая экономика в АПК, развитие сельских территорий, роль науки в обеспечении продуктивной безопасности, биотехнологии и органическое земледелие. 

На выставке будет представлена современнейшая сельхозтехника, пройдут региональные соревнования «Трактор-шоу» и конкурс племенного скота, на котором аккредитованные судьи международного уровня определят лучших коров КРС голштинской породы.

КВ
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