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Госсовет РТ поддержал законопроект об обязательной регистрации кошек и собак

Законопроект подразумевает установку норматива количества животных в многоквартирном доме.

Госсовет РТ поддержал законопроект, который гласит о необходимой регистрации кошек и собак. Поправки должны быть внесены в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными».

Также законопроект подразумевает установку норматива количества животных, живущих в многоквартирном доме. По мнению депутатов, закон позволит возвращать животных их владельцу по точному адресу в случае пропажи.

Депутатами выдвинута инициатива, по которой всех бездомных животных нужно помещать в пункты временного содержания, так как строительство приютов в регионах отсрочено до 2026 года.

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