Госсовет РТ поддержал законопроект об обязательной регистрации кошек и собак

Госсовет РТ поддержал законопроект, который гласит о необходимой регистрации кошек и собак. Поправки должны быть внесены в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными».

Также законопроект подразумевает установку норматива количества животных, живущих в многоквартирном доме. По мнению депутатов, закон позволит возвращать животных их владельцу по точному адресу в случае пропажи.

Депутатами выдвинута инициатива, по которой всех бездомных животных нужно помещать в пункты временного содержания, так как строительство приютов в регионах отсрочено до 2026 года.