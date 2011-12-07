Многодетным семьям из Татарстана предоставлено 40 тысяч земельных участка

Многодетным семьям из Татарстана предоставлено 40 042 земельных участка. Такие данные показал Минземимущества республики.

Сообщается, что из общего числа поданных заявлений от многодетных граждан включено в списки 63 086 заявителей, 15 606 из которых – казанцы, и 8160 – жители Набережных Челнов.

Сейчас на кадастровом учёте по РТ представлено 44 270 земельных участков. На территории Казани находятся 7240 участка, в Челнах – 3405.

Ранее «Казанские ведомости» писали, какие меры поддержки многодетных родителей используются в республике.