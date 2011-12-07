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В Татарстане открылась выставка в честь 30-летия избрания первого Президента республики

Пост руководителя РТ Минтимер Шаймиев занимал с 1991 по 2010 годы.

В здании Госсовета РТ открылась выставка в честь 30-летия избрания первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Об этом сообщил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

По его словам, деятельность Шаймиева «заложила фундамент уникальной модели» Татарстана, отличающейся организацией продуманной экономической стратегии. Он выразил признательность и уважение госсоветнику республики за его весомый вклад в развитие Татарстана. 

Пост руководителя РТ Минтимер Шаймиев занимал с 1991 по 2010 годы. 

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