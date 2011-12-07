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Соцсети: в Лаишево автомобиль отбуксировал легкомоторный самолет

Самолет занял всю проезжую часть, поэтому другие автомобилисты были вынуждены объезжать его по обочине.

В Лаишево засняли, как по проселочной дороге на буксире катится легкомоторный самолет. Видео с места очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Почему «кукурузник» пришлось отбуксировать, пока не известно. Помогал ему в этом водитель иномарки.

На кадрах видно, что самолет занял всю проезжую часть, поэтому другие автомобилисты вынуждены объезжать его по обочине. Это ли стало причиной съезда с асфальтированной дороги на проселочную, остается только догадываться. 


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