Соцсети: в Лаишево автомобиль отбуксировал легкомоторный самолет

В Лаишево засняли, как по проселочной дороге на буксире катится легкомоторный самолет. Видео с места очевидцы опубликовали в социальных сетях.

Почему «кукурузник» пришлось отбуксировать, пока не известно. Помогал ему в этом водитель иномарки.

На кадрах видно, что самолет занял всю проезжую часть, поэтому другие автомобилисты вынуждены объезжать его по обочине. Это ли стало причиной съезда с асфальтированной дороги на проселочную, остается только догадываться.



