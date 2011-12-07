В 2021 году качественный интернет проведут в 305 населенных пунктах Татарстана

Глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин сообщил, что до конца ноября этого года к скоростной сети подключат более 2,3 тысяч социально значимых объектов республики.

В число социально значимых объектов входят школы, техникумы, фельдшерско-акушерские пункты, объекты культуры, исполкомы сельских поселений республики и пожарные части, расположенные преимущественно в сельской местности. Доступом к скоростной сети они будут обеспечены в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Так, 1,6 тыс. км волоконно-оптических линий связи будет проложено в 305 населенных пунктах.