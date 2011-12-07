Элвин Грей о своем концерте: «Специальный гость: Фирдус Тямаев. Но это не точно…»

Артист современной татарской эстрады Радик Юльякшин, более известный, как Элвин Грей, вновь взволновал своих подписчиков. На этот раз певец анонсировал выступление Фирдуса Тямаева на своем концерте.

«Специальный гость: Фирдус Тямаев. Но это не точно…» — написал Юльякшин в своем Instagram.

Напомним, этой весной у татарского певца Фирдуса Тямаева отменили концерт в Башкирии. Официальной причиной стала угроза короткого замыкания из-за воды в подвале сельского ДК. Сам же артист связал это с его позицией по защите горы Куштау.

Вскоре Юльякшин пояснил своим подписчикам, что так, политизируя ситуацию, Тямаев хотел лишь привлечь к себе внимание, а не разобраться в ней. Тогда между певцами произошел конфликт, после чего Тямаев пригласил Элвина Грея к «дебатам» в прямом эфире. А, башкирский исполнитель, в свою очередь, публично призвал своего коллегу встретиться и поговорить лично