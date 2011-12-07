На реализацию национальных проектов в Татарстане выделено более 30 млрд рублей

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Минэкономики Татарстана сообщило о реализации региональных проектов по итогам 7 месяцев текущего года.
Всего в 2021 году Татарстан участвует в реализации 45 региональных составляющих 11 национальных проектов. Как сообщила пресс-служба ведомства, лимит финансирования на их реализацию составляет 30,8 млрд рублей.
Так, на сегодняшний день в Мензелинске специалистами была проведена рекультивация свалки, в Пестречинском районе РТ почти завершилось строительство биологических очистных сооружений, а в Казани состоялось торжественное открытие центра детской онкологии.
Ремонт автомобильных дорог регионального значения выполнен на 45%.
Также завершено строительство и капитальный ремонт школы на 1,5 тыс. мест в казанском ЖК «Арт Сити», двух детсадов на 440 мест в Набережных Челнах и спортзала гимназии в Муслюмовском районе РТ.
Закончились работы и по созданию и оснащению спортзала в Кукморе и поставке специального оборудования для казанского физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Ремонт школьного спортивного зала в Сабинском районе также находится в высокой степени готовности.