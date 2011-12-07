На реализацию национальных проектов в Татарстане выделено более 30 млрд рублей

Минэкономики Татарстана сообщило о реализации региональных проектов по итогам 7 месяцев текущего года.

Всего в 2021 году Татарстан участвует в реализации 45 региональных составляющих 11 национальных проектов. Как сообщила пресс-служба ведомства, лимит финансирования на их реализацию составляет 30,8 млрд рублей.

Так, на сегодняшний день в Мензелинске специалистами была проведена рекультивация свалки, в Пестречинском районе РТ почти завершилось строительство биологических очистных сооружений, а в Казани состоялось торжественное открытие центра детской онкологии.

Ремонт автомобильных дорог регионального значения выполнен на 45%.

Также завершено строительство и капитальный ремонт школы на 1,5 тыс. мест в казанском ЖК «Арт Сити», двух детсадов на 440 мест в Набережных Челнах и спортзала гимназии в Муслюмовском районе РТ.

Закончились работы и по созданию и оснащению спортзала в Кукморе и поставке специального оборудования для казанского физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Ремонт школьного спортивного зала в Сабинском районе также находится в высокой степени готовности.