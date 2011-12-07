В Казани будут судить мужчину за покупку земельных участков на поддельные документы

Приволжский районный суд Казани рассмотрит дело по факту мошенничества татарстанца с земельными участками. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Следствием установлено, что с 2010 по 2016 годы 40-летним жителем республики было приобретено в Салмачах пять земельных участков. При этом документы при оформлении в собственность он предоставлял поддельные. Сумма ущерба составила свыше 7 млн рублей.

Сейчас мужчину заключили под стражу. Его обвиняют в мошенничестве по ч.3 и ч.4 ст. 159 УК РФ. Свою вину он не признает.