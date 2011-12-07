Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Набережных Челнах снова будет действовать автобусный маршрут до аэропорта «Бегишево»

Прием заявок на обслуживание данного маршрута закончен.

По маршруту до аэропорта «Бегишево» в Набережных Челнах будет ходить частный автобус, сообщают «Челнинские известия».

Напомним, что автобусное сообщение по данному маршруту прекратилось в начале прошлого года.

«Завершился прием заявок на конкурс по обслуживанию автобусного маршрута Набережные Челны — аэропорт „Бегишево“. Окончательное решение в исполкоме примут в течение 13 дней», — сказано в сообщении.

Предварительно вопрос обсудили с администрацией аэропорта — там идею поддержали. Частники уже начали заниматься организацией маршрута.

Для перевозок предлагается задействовать автобусы средней вместимости МАЗ-206, которые будут ходить от площади железнодорожного вокзала, учитывая время вылета самолетов.

КВ
Лента новостей