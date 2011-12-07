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Шайхразиев: Каждые выборы – это в какой-то степени оценка прошедшего отрезка времени и перспектива

Зампремьер-министра РТ проголосовал на избирательном участке №54 в Казани.

Заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев проголосовал на избирательном участке № 54 в Казани, сообщает ИА «Татар-информ».

«Каждые выборы — это в какой-то степени оценка прошедшего отрезка времени. И самое главное — перспектива. Опираясь на имеющуюся базу, фундамент успеха республики, нужно идти вперед и быть в лидерах», — отметил собеседник агентства.

По мнению Шайхразиева, выборы президента РТ важны для всего «татарского мира», поэтому главное — «не быть безразличными».

Ранее, в выборах президента РТ приняла участие председатель общественной палаты РТ Зиля Валеева. Она отметила большое количество избирателей на участке в первый день голосования. 

КВ
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