В Арском районе открылся новый корпус лечебницы для людей с ментальными нарушениями

В Арском муниципальном районе Республики Татарстан в торжественной обстановке состоялось открытие нового корпуса психоневрологического интерната в селе Новое Чурилино, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и соцзащиты РТ.

Интернат призван создать условия, близкие к домашним, для проживания людей с ментальными нарушениями. Так в Татарстане реализуется проект «Сопровождаемое проживание инвалидов с ментальными нарушениями».

Для больных - участников проекта, созданы специально оборудованные тренировочные комнаты, где с ними проводятся занятия по формированию навыков самообслуживания и личной гигиены, пользования бытовой техникой, приготовления пищи. Молодые инвалиды учатся стирать, гладить одежду, готовить несложные блюда, выезжают за покупками в магазины, аптеку. Их также обучают навыкам социального общения – пользованию мобильными телефонами, интернетом.

Новый корпус интерната построен в рамках реализации национального проекта «Демография».