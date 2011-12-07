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В Татарстане предложили проводить сельхозярмарки круглый год

Минсельхоз поддержал данную инициативу.

Ассоциация фермеров РТ предложила проводить сельхозярмарки круглый год. Об этом глава организации Камияр Байтемиров рассказал в «Интервью без галстука» с Андреем Кузьминым.

Байтемиров рассказал, что соответствующее предложение было направлено в Минсельхоз РТ. Ведомство поддержало данную инициативу.

«Мы вынесли в Минсельхозь РТ предложение проводить подобные ярмарки круглый год и ведомство нас поддержало. Рынок, который за нам закреплен — на улице Дементьева в Казани, — работает круглый год», — рассказал Байтемиров.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что сегодня в столице РТ проходит ярмарка фермерских продуктов.

КВ
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