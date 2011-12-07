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Зеленодольск принял чемпионат и первенство России по маунтинбайку

Состязания объединили примерно сто спортсменов со всей страны.

Зеленодольск принял чемпионат и первенство России по маунтинбайку. Об этом сообщает пресс-служба муниципального района.

По словам главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева, город становится центром притяжения спортсменов со всей страны, а потому планируется улучшение его инфраструктуры.

Состязания продлятся два дня. В них примут участие около 100 велогонщиков из Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской, Волгоградской, Саратовской и Ярославской областей.

В национальном чемпионате участвуют парни и девушки 2001 года рождения и старше. А за первенство поборются участники в возрасте 17–18 лет, а также юноши 15–16 лет.  

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