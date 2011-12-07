Мэр Челнов: Общественный транспорт будет ездить в промзону, если бизнес компенсирует расходы перевозчикам

Автобусы в промзону Набережных Челнов будут ездить только, если бизнес сам оплатит расходы, заявил мэр Автограда Наиль Магдеев

«Первый вариант — поступить как ваши соседи. „Челны–хлеб“, „Челны Холод“, „Булгарпиво“, КИП „Мастер“ сами перевозят своих сотрудников вахтовым методом. Второй вариант — собраться всем, кто работает на этом „плече“, определить схему и вклад каждого», — сказал Магдеев.

Он также отметил, что руководство города и перевозчики, а они в городе все частные, готовы сесть за стол переговоров и подобрать подходящую схему.