Результаты экологического контроля на предприятиях должны быть доступны жителям Татарстана

В работе коллегии приняли участие руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) Светлана Радионова и Президент РТ Рустам Минниханов. До старта коллегии федеральный чиновник с главой республики осмотрели экспозицию, где были презентованы решения татарстанских предприятий в сфере экологической безопасности и защиты окружающей среды. С первым докладом выступил руководитель Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фарит Хайрутдинов. Он напомнил, что минувший год стал знаковым - была запущена новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. В рамках реализации мероприятий по оздоровлению Волги было выделено 11,6 млрд рублей на строительство и реконструкцию очистных сооружений, расположенных в Волжском бассейне Татарстана. В республике усилиями средств собственного бюджета успешно реализуется программа реконструкции очистных сооружений. Она предполагает строительство и реконструкцию 26 объектов в срок до 2024 года. За прошлый год на эти цели было выделено 419 млн рублей. Также Татарстан направил предложение для включения в федеральный проект «Чистая страна» пяти объектов накопленного вреда на общую сумму 11,8 млрд рублей: это нефтезагрязненные земли в Шемордане, Самосыровская свалка в Казани и три свалки ТКО, в том числе в селе Прости Нижнекамского района, где периодически происходили возгорания. Еще по четырем рекультивациям свалок Тукаевского и Мензелинского районов Татарстана, Комсомольского и Шемуршинского районов соседней Чувашии проводятся экологические экспертизы. Кроме того, с 1 июля 2019 года вступили в силу изменения в Градостроительном кодексе. Теперь еще более тщательной проверке будут подвергаться объекты капитального строительства, которые могут оказывать воздействие на окружающую среду и объекты, которые находятся в границах особо охраняемых природных территорий. Подытоживая, напомним, что на реализацию мероприятий национального проекта «Экология» в РТ в 2019 - 2022 годах будет потрачено 10,7 млрд рублей. Фарит Хайрутдинов также отчитался о результатах надзорной деятельности Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора. Например, в ходе реорганизации подросла численность инспекторского состава - аж на 64%. Вообще, управление занимает четвертое место по стране и первое в ПФО по количеству объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, - надзор ведется за 5,5 тыс. объектов. Но в целом, следуя политике государства, ведомство снизило количество плановых проверок в 2019 году до 69. Еще 546 надзорных мероприятий было проведено внепланово, например, по обращениям граждан. По их итогам в 2019-м было выявлено более тысячи нарушений, выдано более двух сотен предписаний. Хайрутдинов особо отметил, что все предписания, сроки исполнения которых истекли, выполнены. - В 2019 году управлением было направлено 224 предостережения о недопустимости нарушения законодательства и выдано 540 предупреждений. При проверке атмосферного воздуха выявляется превышение установленных нормативов. В части водного законодательства основное количество нарушений связано с самовольным пользованием водным объектом и занятием береговой полосы, - уточнил Фарит Хайрутдинов. По итогам доклада у Светланы Радионовой возникли вопросы: в частности, по стопроцентному выполнению предписаний и несоответствию в объемах взысканных штрафов. - Я 20 лет работаю в надзорных органах либо их возглавляю и ни разу не видела стопроцентного исполнения предписаний. Либо статистика неправильная, либо у вас здесь территория всеобщего благоденствия?! - вопрошала Светлана Радионова. Федеральный чиновник разошлась не на шутку: мол, раз в республике стопроцентное исполнение, то опыт следует срочно транслировать на другие субъекты, а самого Хайрутдинова срочно представить к награде и забрать работать в Москву. Стушевавшегося руководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора выручил Президент Татарстана. Рустам Минниханов предложил ему признаться, что «перевод с татарского на русский оказался неточным». Следующим с докладом выступил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Фарит Ханифов. Он озвучил первые итоги перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в республике. Объем оказанных услуг жилищно-коммунального комплекса в Татарстане в 2019 году составил 41,5 млрд рублей. Прирост к 2018-му оказался на уровне 13,3%. В числе проблем министр обозначил то, что у ряда полигонов закончилось действие лицензий и отходы пришлось возить на другие полигоны. С такой проблемой столкнулся, например, Черемшанский полигон. - Проведение лицензирования полигона потребует несколько миллионов рублей и не менее полугода на экологическую и республиканскую экспертизы. В 2019 году эксплуатация этих объектов не осуществлялась. И у собственников полигонов есть три варианта выхода из ситуации. Первый вариант - приведение документации в соответствие для получения лицензии и эксплуатации полигонов. Это длительная и дорогостоящая процедура, так как связана с тем, что часто у объектов нет государственной экологической экспертизы, проектной документации, - заявил Фарит Ханифов. Тут Светлана Радионова прервала выступление министра: «Почему вы решили, что экологическая экспертиза - это дорого?» Фарит Ханифов ответил лаконично: «Время». Видимо, речь шла о том, что проведение экспертизы и получение ее результатов - длительный процесс. - Так и пишите, что время. Вы очень некорректны, почему обращаю на это внимание. Часто собственники полигонов говорят о том, что у нас проблема, потому что это дорогостоящая и длительная процедура. А экологическая экспертиза - это недорого. И это не быстро, если вы долго раскачиваетесь. Экологическую экспертизу можно сделать за 15 дней, если ее делает качественный подрядчик, - парировала руководитель федерального Росприроднадзора. В ходе коллегии также были заслушаны доклады заместителя гендиректора по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «Татнефть» Азата Хабибрахманова, генерального директора АО «ТАИФ» Руслана Шигабутдинова и гендиректора Марийского ЦБК Александра Сташкевича. В завершение работы Светлана Радионова взяла слово и напомнила, что республика славится внедрением новых мощностей, которые отвечают экологическим стандартам. Она добавила, что Татарстан не является болевой точкой на экологической карте. - Спасибо руководству республики за то, что вы уделяете большое внимание вопросам экологии. На это потрачены большие силы и значительные денежные средства. Это незаметный, но ежедневный и тяжелый труд, - подчеркнула федеральный чиновник. - Каждый новый проект проходит экологическую экспертизу. Проект завода термического обезвреживания отходов пройдет международную экспертизу. Все датчики экологического контроля на предприятиях республики должны быть прозрачными, информация должна быть доступна для граждан. Все эти вопросы, которые поставлены, - во благо нас. Мы живем на этой земле, пьем эту воду и дышим этим воздухом. Задачи сложные, но они нужны для нашего населения, - заключил глава Татарстана Рустам Минниханов.