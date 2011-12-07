Стало известно какое оборудование установят на ЗТО в Татарстане

Стало известно, что компания Hitachi Zosen Inova намерена поставить в Татарстан системы сжигания и котлы идентичные тем, которыми оборудуют ЗТО в Швейцарии. Об этом сообщает пресс-служба компании «РТ-Инвест».Завод в Швейцарии возведут к 2025 году. Он будет оснащен двумя линиями сжигания отходов — проектная мощность 221 тыс. тонн отходов. При этом будет вырабатываться до 18 МВт электрической и 15 МВт тепловой энергии.Таким образом, отходы в поселке Осиново будут сжигаться на колосниковой решетке. Данная технология отвечает требованиям экологических стандартов. На территории ЕС возводятся 32 заводов, которые будут функционировать с применением данной технологии.