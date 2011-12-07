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В праздничные дни госавтоинспекция Татарстана будет усиленно контролировать соблюдение ПДД на дорогах республики

Особо внимание будет уделено пьяным водителям.

На дорогах республики с 12 по 13 июня органы автоинспекции будут работать в усиленном режиме.

В первую очередь, особый надзор будет осуществляться за пьяными водителями. ГИБДД призывает не садится за руль выпившим, даже в случае критической важности.

По словам заместителя начальника УГИБДД МВД по РТ Айрат Насырова, хоть и органам Госавтоинспекции удалось снизить количество аварий по вине пьяных водителей, но проблема от этого не становится менее актуальна, «а такие ДТП вызывают серьёзный резонанс в обществе».

КВ
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