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Авдонина: дополнительных мер ограничения на Курбан-байрам в Татарстане вводится не будет

Все обряды жертвоприношения будут проводиться с соблюдением противоэпидемических мер

В этом году празднование Курбан-байрама в Татарстане пройдет 20 июля. Дополнительных мер ограничения на праздник вводится не будет, рассказала замглавы Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Праздничные мероприятия в мечетях, а также обряды жертвоприношения в местах заклания будут проводиться с соблюдением антиковидных мер», сообщается на официальном сайте ДУМ РТ.

Посещать массовые мероприятия не привитым от COVID-19 татарстанцам Авдонина не рекомендовала. Более того, даже если прививка вторым компонентом была сделана, для выработки иммунитета должно пройти три недели. 

КВ
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