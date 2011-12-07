Метеорологи предупредили о грядущем шторме в Татарстане

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за дождя и сильного ветра, сообщала Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана.

По информации синоптиков, 13 июля вместе с локальными грозами, дождями и градом ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Возможно усиление местами до 24 м/c.

МЧС РТ рекомендует переждать грозы в помещении. А если всё же человек оказался на улице, ему стоит держаться подальше от рекламных щитов, дорожных знаков и деревьев. МЧС советует по возможности отказаться от дальних поездок.