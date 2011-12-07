На трассах РТ дорожные камеры зафиксировали 815 непристегнутых автомобилистов

Водители Татарстана начали получать первые штрафы за непристегнутые ремни безопасности. Нарушения зафиксированы дорожными камерами, установленными в республике с 1 июля, сообщает сайт Autonews.

На сегодняшний день в республике действуют две камеры: одна на трассе М-7 на отрезке из Казани в Уфу, а вторая — на трассе Казань — Оренбург. За первые пять дней их работы сотрудники ГИБДД благодаря ним выявили более тысячи автомобилей, где водители и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности. Свои штрафы в размере одной тысячи рублей получили уже 815 автовладельцев.

«Безнаказанно игнорировать элементарное правило выживания в салоне автомобиля больше не получится», — подчеркнул директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Татарстана Рифкат Минниханов.

Также комплексы автоматической фотофиксации покажут, говорил ли водитель по телефону. За это предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 1,5 тыс. рублей.