За сутки диагноз COVID-19 поставили 52 татарстанцам

В Татарстане по состоянию на 12 июля текущего года зарегистрировано 22 957 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 52 новых случая. 24 человека госпитализированы, 28 - получают лечение на дому. Всего выздоровело 20 455 татарстанцев.

Вакцинацию прошли 664 686 жителей республики, из них вторую дозу получили 438 114 человек.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.