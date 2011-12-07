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Компания из Саудовской Аравии будет инвестировать в сельхозпроект в Татарстане

На территории республики планируют создать животноводческие комплексы закрытого типа.

Компания United Jewel Limited (Саудовская Аравия) планирует инвестировать в сельхозпроект в РТ, сообщает пресс-служба минсельхоза РТ.

Это вопрос обсудили министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, глава Сабинского района Раис Минниханов и президент United Jewel Limited Ражхи Абдуллах Мохаммед.

Инвестирование в проекты на долгосрочной переспективе - это одно из направлений компании United Jewel Limited.

По итогам встречи было принято решение подписать протокол о намерениях.

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