Компания из Саудовской Аравии будет инвестировать в сельхозпроект в Татарстане

Компания United Jewel Limited (Саудовская Аравия) планирует инвестировать в сельхозпроект в РТ, сообщает пресс-служба минсельхоза РТ.

Это вопрос обсудили министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, глава Сабинского района Раис Минниханов и президент United Jewel Limited Ражхи Абдуллах Мохаммед.

Инвестирование в проекты на долгосрочной переспективе - это одно из направлений компании United Jewel Limited.

По итогам встречи было принято решение подписать протокол о намерениях.