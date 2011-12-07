На международном онлайн-форуме «Наука. Образование. Рынок труда» выступят более ста спикеров

На международном онлайн-форуме «Наука. Образование. Рынок труда» ожидается выступление более 100 спикеров. Форум пройдет с 12 по 14 августа на виртуальной площадке интеллектуального делового пространства «100% Татарстан», сообщили в пресс-службе АИР РТ.

В этом году на мероприятии будет обсуждаться система образования, а также трудовая сфера. Ожидаются мастер-классы, лекции, дебаты.

Специалисты выступят на четырех сценах, посвященных разным уровням обучения и карьеры. Полезную ля себя информацию смогут найти как опытные преподаватели, так и начинающие.

Деловая программа будет доступна на английском и татарском языках. Присоединиться к трансляции форума можно по этой ссылке.