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«Семью разрушили в один миг»: в Челнах развели супругов без ведома жены

Судебное извещение челнинке отправили по почте, но она его не получила.

Жительница Набережных Челнов возмутилась на расторжение брака без ее участия. Об этом сообщают «Челниские известия».

По словам женщины, она является матерью несовершеннолетних детей.

«Мировой судья судебного участка №11 решила судьбу нашей семьи за 15 минут. В отсутствии ответчика, то есть меня, расторгла брак моментально, - написала женщина в социальных сетях. Судебное заседание не отложили, а вынесли решение сразу, семью разрушили в один миг!».

Судебное извещение челнинке отправили по почте. Однако она утверждает, что ни его, ни смс она не получала. Конверт с повесткой был возвращен мировому судье по истечении срока хранения. Поэтому суд посчитал её извещенной и принял заочное решение. Там также отметили, что ответчик вправе подать заявление об отмене этого решения в течение семи дней со дня вручения копии документа.

КВ
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