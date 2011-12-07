В ближайшие выходные в Татарстане ожидается дождливая погода

В эти выходные в Татарстане ожидаются дожди, сообщили в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В субботу, 14 августа, будет облачно. Утром и днем в большинстве районов республики пройдут дожди.

В воскресенье, 15 августа, в ночные часы температура воздуха понизится до 10-15 градусов выше нуля, а днем максимальное значение температуры составит 22-27 градусов тепла.

В начале следующей недели, по предварительному прогнозу, в Татарстане возможен небольшой дождь.