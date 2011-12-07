В ближайшие выходные в Татарстане ожидается дождливая погода

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В эти выходные в Татарстане ожидаются дожди, сообщили в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
В субботу, 14 августа, будет облачно. Утром и днем в большинстве районов республики пройдут дожди.
В воскресенье, 15 августа, в ночные часы температура воздуха понизится до 10-15 градусов выше нуля, а днем максимальное значение температуры составит 22-27 градусов тепла.
В начале следующей недели, по предварительному прогнозу, в Татарстане возможен небольшой дождь.