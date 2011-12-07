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В Татарстане стартует конкурс на получение премии за вклад в развитие общественных институтов

Прием документов на конкурс начинается с 16 августа.

В Татарстане стартует конкурс на получение премии Президента Татарстана за вклад в развитие общественных институтов в регионе, сообщает пресс-служба Общественной палаты РТ. 

Для участия рассматриваются те граждане и организации, которые активно проявляют себя в развитии некоммерческого сектора социально ориентированной направленности, а также за научные исследования в сфере гражданского общества.

Особое внимание уделяется тем участникам, чьи подходы отличаются новизной и оригинальностью.

Участникам необходимо предоставить ходатайство о выдвижении соискателя, информацию о его работе, анкетные данные.

Прием документов на конкурс начинается с 16 августа в Общественной палате РТ.

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