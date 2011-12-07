Председатель Молодежного парламента при Госсовете РТ проголосовала на выборах Президента Татарстана

Председатель Молодежного парламента при Госсовете РТ Нина Шимина приняла участие в выборах Президента Татарстана. Свой голос она отдала на придомовом участке УИК № 12, куда пришла с мужем и двумя детьми.

«Мы традиционно ходим на выборы всей семьей, раньше приучали их тем, что разрешали самостоятельно опустить бюллетень. Теперь же для них это тоже уже привычка. Мы не любим, когда решают за нас, поэтому всегда ходим и делаем осознанный выбор всей семьей», — сказала Нина Шимина.

Отметим, что придомовой избирательный участок оборудован в обычном городском автобусе.

«Участок ничем не отличается от стационарного. Выдали маски, перчатки, ручку, все так же голосуешь один в кабине, все те же бюллетени. Разве что идти на 5 метров ближе, чем до техникума, где голосуем обычно», — призналась Нина Шимина.

Она отметила, что в последние годы в Татарстане произошли изменения в сфере политики в отношении молодежи и молодых семей: была пересмотрена система оплаты за детские сады, стал развиваться проект «Транспортный грант».