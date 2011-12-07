В РТ не выявлено нарушений санитарных норм в ходе избирательного процесса

В ходе двух дней предварительного голосования в Татарстане не выявлено нарушений санитарных норм. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев. После закрытия участков организована обработка помещений дезинфицирующими растворами.

«В организации процесса дезинфекции задействовано 428 сотрудников, 286 единиц оборудования. За первый день было обработано 450 тыс. квадратных метров», — сказал Кондратьев.

Также глава ЦИК отметил, что по данным республиканского Минздрава на избирательных участках не было зафиксировано людей с повышенной температурой тела.