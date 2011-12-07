Минниханов дал поручение вовремя дать тепло в дома и соцобъекты

Президент РТ Рустам Минниханов поручил главам муниципалитетов вовремя начать подачу тепла в дома и социально-значимые объекты Татарстана. Об этом он сообщил на совещании в Доме Правительства РТ.

«Детсады, больницы, социальные учреждения, а также жилые дома. В этой работе никаких упущений быть не должно», — цитирует Минниханова его пресс-служба.

На сегодня к работе по обслуживанию объектов в республике готова 3 261 котельная. Завершается подготовка в шести котельных, сообщил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин в своем докладе о подготовке к отопительному сезону 2021-2022.

Уже с 6 сентября в 22 муниципальных районах республики принято постановление о начале отопительного периода.