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Минниханов дал поручение вовремя дать тепло в дома и соцобъекты

Сейчас в Татарстане готовы к работе 3 261 котельная.

Президент РТ Рустам Минниханов поручил главам муниципалитетов вовремя начать подачу тепла в дома и социально-значимые объекты Татарстана. Об этом он сообщил на совещании в Доме Правительства РТ. 

«Детсады, больницы, социальные учреждения, а также жилые дома. В этой работе никаких упущений быть не должно», — цитирует Минниханова его пресс-служба.  

На сегодня к работе по обслуживанию объектов в республике готова 3 261 котельная. Завершается подготовка в шести котельных, сообщил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин в своем докладе о подготовке к отопительному сезону 2021-2022. 

Уже с 6 сентября в 22 муниципальных районах республики принято постановление о начале отопительного периода. 

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