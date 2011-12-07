В Татарстане началось строительство моста длиной более 3 км для трассы М12

В Татарстане начинается подготовка к строительству моста длиной более 3 км для трассы М12. Он станет самым крупным сооружением для этой автомагистрали, сообщат пресс-служба государственной компании «Автодор».

Сейчас первый блок металлоконструкций пролетного строения уже доставлен к месту строительство моста. Он весит 26 тонн и изготовлен на заводе «Курганстальмост». Также для моста предусмотрены два судовых прохода — основной и вспомогательный. Основной будет иметь габариты в двух пролетах не менее 140 на 17 метров каждый, а размеры двух пролетов вспомогательного хода будут меньше — 80 на 10,5 метра.

Мост планируется возвести за 32 месяца. Строительство сооружения не будет ограничивать движение судов по Волге. Уже 1 040 работников задействованы к строительству моста.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах к 4 сентября отремонтировали мост Нижнекамской ГЭС.