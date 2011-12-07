В Татарстане открылась первая переправа в этом году

В Татарстане открылась первая в этом году ледовая переправа «Зеленодольск — Нижние Вязовые», сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

На данные момент толщина льда составляет 25-35 сантиметров, что позволяет передвигаться по переправе транспорту до 3,5 тонн.

«Автомобилисты должны соблюдать правила проезда по ледовой дороге — скорость не выше 15 км в час, при движении по переправе необходимо соблюдать дистанцию от 50 до 100 метров. По правилам, нужно также высадить пассажиров, отстегнуть ремни безопасности и держать приоткрытой двери автомобиля», — отметили в ведомстве.

В МЧС отметили, что выезжать на лед можно только в специальных местах — санкционированных переправах. Нарушителей правил ожидают штрафы.