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В Татарстане с 1 сентября COVID-19 диагностировали у 90 школьников и 163 педагогов

С начала учебного года с симптомами ОРВИ в школу не попали 11 тыс. учеников.

В Татарстане с 1 сентября COVID-19 был выявлен у 90 школьников, 87 студентов и 163 педагогов, сообщила замглавы Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«Общее количество очагов составило 340. Пока ни одного нового случая с начала этой четверти не прибавилось», — уточнила Авдонина.

336 очагов коронавирусной инфекции уже закрыты. Под контролем до 15 января находятся четыре заболевших.

С начала учебного года в школы не пустили 10,9 тыс. детей из-за выявленных симптомов ОРВИ в ходе утреннего фильтра. За сутки фильтр на входе не прошли 58 детей.

На данный момент все классы в Татарстане учатся очно. 

КВ
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