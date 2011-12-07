В Татарстане синоптики объявили о штормовом предупреждении

Главное Управление МЧС РФ по РТ объявил штормовое предупреждение на территории Татарстана. Ухудшение погоды ожидается сегодня ночью. Ветер усилится до 16 м/с, в Казани — до 22 м/с.

По предупреждению синоптиков завтра, 14 января, с сохранением ночью 15 января ожидается сильный снег и метель. Видимость ухудшится до 500-1000 м, на дорогах гололедица, днем местами снежные заносы.

«Минимальная температура воздуха ночью -21..-26˚,при прояснениях до -28..-33˚, с повышением к утру в западных районах до -16..-21˚. Максимальная температура воздуха днем -9..-14˚», – сказано в сообщении.

А уже этой ночью на территорию республики опустится туман.