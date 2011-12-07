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В Татарстане синоптики объявили о штормовом предупреждении

В Казани ожидается туман, метель и гололедица.

Главное Управление МЧС РФ по РТ объявил штормовое предупреждение на территории Татарстана. Ухудшение погоды ожидается сегодня ночью. Ветер усилится до 16 м/с, в Казани — до 22 м/с.

По предупреждению синоптиков завтра, 14 января, с сохранением ночью 15 января ожидается сильный снег и метель. Видимость ухудшится до 500-1000 м, на дорогах гололедица, днем местами снежные заносы. 

«Минимальная температура воздуха ночью -21..-26˚,при прояснениях до -28..-33˚, с повышением к утру в западных районах до -16..-21˚. Максимальная температура воздуха днем -9..-14˚»,  – сказано в сообщении.

А уже этой ночью на территорию республики опустится туман.

КВ
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