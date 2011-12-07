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Руслан Аушев приглашен на церемонию чествования ветеранов войны в Афганистане

Мероприятие состоится в Казанском Кремле.
Председатель Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав Правительств СНГ, Герой Советского Союза Руслан Аушев приглашен в Казань на церемонию чествования ветеранов войны в Афганистане. Об этом сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана. Торжественное мероприятие пройдет 15 февраля в Казанском Кремле. На церемонии состоится вручение государственных наград. Кроме того, участники боевых действий, ставшие инвалидами, получат ключи от автомобилей. Также Рустам Минниханов обсудит с ветеранами боевых действий проект памятника воинам-интернационалистам, который будет установлен в столице РТ.
КВ
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