СМИ: Азат Кадыров получил пост первого заместителя министра спорта РФ

Азат Кадыров назначен на должность первого заместителя министра спорта РФ. Фотографию распоряжения Правительства РФ опубликовало ИА «Татар-информ».Азат Кадыров являлся Генеральным директором АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов». Ранее «Дирекция» сотрудничала с нынешним министром спорта страны Олегом Матыциным по линии FISU — при организации Универсиады-2013 в Казани.Также АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» отвечала за проведение в Татарстане ЧМ по водным видам спорта-2015 и других международных событий.