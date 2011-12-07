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СМИ: Азат Кадыров получил пост первого заместителя министра спорта РФ

Он являлся Генеральным директором АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».
Азат Кадыров назначен на должность первого заместителя министра спорта РФ. Фотографию распоряжения Правительства РФ опубликовало ИА «Татар-информ».Азат Кадыров являлся Генеральным директором АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов». Ранее «Дирекция» сотрудничала с нынешним министром спорта страны Олегом Матыциным по линии FISU — при организации Универсиады-2013 в Казани.Также АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» отвечала за проведение в Татарстане ЧМ по водным видам спорта-2015 и других международных событий.
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