Татарстанский Роскомнадзор не обладает информацией о тестировании «суверенного интернета» в РТ

Татарстанские ведомства отреагировали на информацию нескольких telegram-каналов о том, что республика стала пилотным регионом в тестировании «суверенного интернета». Именно с этим процессом каналы связали возможные перебои с доступом в Интернет на территории Татарстана. В Управлении Роскомнадзора по РТ ИА «Татар-информ» сообщили, что не имеют такой информации. Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ на запрос агентства подчеркнуло, что «не имеет подтвержденных данных о пилотировании системы „суверенного интернета“ на территории республики».