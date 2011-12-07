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Татарстанский Роскомнадзор не обладает информацией о тестировании «суверенного интернета» в РТ

Минцифры РТ также не имеет подтвержденных данных о том, что республика стала «пилотом» проекта.
Татарстанские ведомства отреагировали на информацию нескольких telegram-каналов о том, что республика стала пилотным регионом в тестировании «суверенного интернета». Именно с этим процессом каналы связали возможные перебои с доступом в Интернет на территории Татарстана. В Управлении Роскомнадзора по РТ ИА «Татар-информ» сообщили, что не имеют такой информации. Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ на запрос агентства подчеркнуло, что «не имеет подтвержденных данных о пилотировании системы „суверенного интернета“ на территории республики».
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