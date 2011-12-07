Самозанятым надо дать возможность работать легально

Развитие и поддержка деятельности самозанятых предпринимателей, санитарные нормы для самозанятых кондитеров, снижение рисков самозанятых предпринимателей при работе с банками, регистрация иностранных граждан в качестве самозанятых, участие самозанятых в госзакупках, сотрудничество самозанятых с юрлицами и новые рынки сбыта для самозанятых стали темами повестки дня на XI расширенном заседании Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан, прошедшем 11 марта в Казани. В заседании приняли участие Президент РТ Рустам Минниханов, а также Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов. Гостями мероприятия стали депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко, депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов, директор Департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России Милена Арсланова и другие.В заседании участвовало более 200 предпринимателей. Модератором мероприятия выступил предприниматель Айдар Исмагилов, сообщает пресс-служба Президента РТ.Выступая с приветственным словом, Президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что вопрос самозанятых сегодня очень актуальный. В Татарстане с 1 января этого года в пилотном режиме действует экспериментальный налоговый режим для самозанятых.«Мое личное мнение - решение о самозанятых очень правильное, достаточно проработанное. Но тем не менее, когда мы начали реализовывать все эти подходы, то увидели, что еще много вопросов требуют доработки. В том числе и доработки на федеральном уровне», - заявил Президент РТ.Он отметил, что на заседании присутствуют коллеги из федеральных органов, в том числе из Госдумы России, Минэкономразвития РФ, и есть прекрасная возможность донести до них проблемы, нерешенные вопросы, чтобы этот закон стал полезен для всех сторон.«Я считаю, что в нашей стране нужны такие шаги, которые позволят людям спокойно выйти в легальный бизнес. Сегодня, чтобы все это произошло, нужны некие действия. У нас есть ряд тем, которые надо обсудить», - сказал Рустам Минниханов. Он также напомнил, что ранее была проведена работа по проектным группам.Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов в свою очередь заявил, что в рамках проводимого в четырех регионах эксперимента Казань - это центр многих предпринимательских квалификаций, которые работают в разных направлениях.«И именно здесь мы видим биение этого малого и среднего бизнеса, и поэтому для нас важно, чтобы эксперимент - один из самых сложных и прогрессивных, технологически сложных, удался. Действительно, мы выводим сегодня в цифровую область взаимоотношения между бизнесом и властью, и как эксперимент проходит, какие есть плюсы и минусы - очень важно вовремя получить обратную связь и соответствующим образом корректировать законодательство», - отметил Борис Титов.По его словам, это серьезный технологический цифровой эксперимент. Он выводит в легальную сферу те бизнесы, которые вообще были невидимы, с другой стороны, создает новые возможности для взаимоотношений между малыми и крупными предприятиями, потому что можно выписать чек через новую систему. «Но эксперимент, конечно, сложный, поэтому в меньшей степени он выполняет ту функцию, которую мы ждали, - это массовая легализация миллионов предпринимателей, которые сегодня есть и работают, но работают в «серой» или «черной» сфере», - сказал Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.«Здесь надо стимулировать предпринимателей осваивать технологии, - считает Борис Титов. - И нам нужна обратная связь».В ходе заседания предприниматели выступили с предложениями на тему практики реализации эксперимента по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», обсудили сотрудничество самозанятых с юридическими лицами, возможности снижения рисков самозанятых предпринимателей при работе с банками. Также был поднят вопрос о регистрации иностранных граждан в качестве самозанятых.