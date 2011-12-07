В Набережных Челнах строители завершают первый этаж православной гимназии

В Набережных Челнах завершается строительство первого этажа православной гимназии.

Начали стройку в прошлом году, а сейчас почти завершена кладка первого этажа, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на благочиние Закамья. На первом этаже гимназии будут расположены классы, гардероб и медкабинет. Цокольный этаж у здания тоже присутствует. Площадь здания составит около 3 тыс. кв. м. Во дворе будет обустроен открытый стадион.

Будущая гимназия примет детей разного возраста. Занятия тут будут основаны на программе «Русская классическая школа».



