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В Набережных Челнах строители завершают первый этаж православной гимназии

Площадь здания учебного заведения составит около 3 тыс. кв. м.

В Набережных Челнах завершается строительство первого этажа православной гимназии.

Начали стройку в прошлом году, а сейчас почти завершена кладка первого этажа, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на благочиние Закамья. На первом этаже гимназии будут расположены классы, гардероб и медкабинет. Цокольный этаж у здания тоже присутствует. Площадь здания составит около 3 тыс. кв. м. Во дворе будет обустроен открытый стадион.

Будущая гимназия примет детей разного возраста. Занятия тут будут основаны на программе «Русская классическая школа».


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