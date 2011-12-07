В Нижнекамске и Набережных Челнах выявлено повышение предельного уровня фенола в воздухе

Повышение допустимого уровня вредного вещества фенола было замечено в воздухе Нижнекамска и Набережных Челнов. Об этом сообщил Гидрометцентр РТ.

Сообщается, что в Набережных Челнах превышение фенола была зафиксировано на стадионе «Строитель» — 0,011 мг/куб.м. В Нижнекамске станция на проспекте Химиков обнаружила превышение уровня фенола — 0,014 мг/куб.м при норме 0,01 мг/куб.м.

В Казани превышение уровня ядовитого вещества в воздухе не выявлено.