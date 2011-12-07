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Вода на двух озерах Казани не соответствует требованиям безопасности по микробиологическим показателям

Несмотря на запрет купания на водных объектах, санитарные врачи республики продолжают контролировать качество воды на популярных среди татарстанцев водоемах.

Вода на озере Лебяжьем и на озере Глубокое не соответствует требованиям безопасности по микробиологическим показателям.

По состоянию на 13 июля, не выдано ни одного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водных объектов санитарным правилам и условиям безопасного использования.

В связи с тем, что качество воды оставляет желать лучшего, администрациям муниципальных образований предложено установить напоминающие о запрете купания аншлаги.

Как сообщается на портале Управления Роспотребнадзора по РТ, в летний сезон 2020 года было запланировано задействовать 17 мест организованного массового отдыха на водных объектах (пляжей) в 13 муниципальных районах республики (г.Казань, г.Альметьевск, г.Нижнекамск, г.Набережные Челны, г.Заинск,, г.Лаишево, г.Тетюши, г.Зеленодольск, г.Мамадыш, г.Мензелинск, г.Лениногорск, Камско-Устьинский и Агрызский районы).

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