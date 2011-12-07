Вода на двух озерах Казани не соответствует требованиям безопасности по микробиологическим показателям

Вода на озере Лебяжьем и на озере Глубокое не соответствует требованиям безопасности по микробиологическим показателям.

По состоянию на 13 июля, не выдано ни одного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водных объектов санитарным правилам и условиям безопасного использования.

В связи с тем, что качество воды оставляет желать лучшего, администрациям муниципальных образований предложено установить напоминающие о запрете купания аншлаги.

Как сообщается на портале Управления Роспотребнадзора по РТ, в летний сезон 2020 года было запланировано задействовать 17 мест организованного массового отдыха на водных объектах (пляжей) в 13 муниципальных районах республики (г.Казань, г.Альметьевск, г.Нижнекамск, г.Набережные Челны, г.Заинск,, г.Лаишево, г.Тетюши, г.Зеленодольск, г.Мамадыш, г.Мензелинск, г.Лениногорск, Камско-Устьинский и Агрызский районы).