Татарстан взял бронзу в открытом чемпионате Европы по хип-хопу

Татарстанская команда по хип-хопу «Shadows» стала бронзовым призером открытого чемпионата Европы. Соревнования проводились 10 июля 2021 под эгидой крупнейшей мировой федерации хип-хопа Hip Нop Unit». Тренер Дарья Шарова и ее подопечные выступали в категории «кадеты».

Из-за коронавирусных ограничений чемпионат проходил в дистанционном режиме. Онлайн-участие принимали более сотни команд из России, Нидерландов, Дании, Португалии, Бельгии, Великобритании, Чехии, Италии, Южной Африки и Новой Зеландии.

В данный момент коллектив из Казани ведет подготовку к Чемпионату Мира по хип-хопу, который пройдет в ноябре 2021 года в городе Ажен (Франция).