В Татарстане до конца недели сохранится теплая и неустойчивая погода

До конца текущей недели в Татарстане сохранится тёплая, но неустойчивая погода. Местами ожидаются грозы, сообщает Гидрометцентр РТ.

Завтра, 14 июля, возможны кратковременные сильные дожди с грозами. На следующий день дневная температура закрепится на отрезке от 25 до 30 градусов выше нуля, ночью — снизится до +14…+19 градусов. При грозах ветер будет усиливаться до 15–22 м/с.

В пятницу и субботу в республике столбики термометра также поднимутся до 31 градуса тепла.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, как в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение.