Республиканская программа «Наш двор»: за 5 лет в Татарстане отремонтируют 6775 дворов

Приоритетный принцип программы «Наш двор» - обязательный учет мнения жильцов - был также обозначен Президентом Татарстана. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в реализацию программы - в условиях особой эпидемиологической ситуации было принято решение организовать общественное обсуждение проектов благоустройства в удаленном формате.

«Казанские ведомости» представляют читателям ответы на наиболее частые вопросы, которые поступают организаторам программы «Наш двор».

Как узнать, вошел ли наш двор в программу благоустройства?

Найдите свой двор на карте портала «Наш двор» - dvor.tatar. Там указаны все дворы, вошедшие в программу. Дворы, отмеченные бирюзовым цветом, будут спроектированы в этом году. Часть из них будет отремонтирована также в этом году, часть - в последующие годы реализации программы. Все проекты доступны для обсуждения и внесения комментариев от жителей дворов. Более того, жители могут контролировать ход и качество работ, внося свои замечания, жалобы или предложения.

А вот программы ремонта дворов на последующие 2021 - 2024 годы находятся пока еще на этапе формирования.

Какие дворы включили в программу реновации?

Это дворы многоквартирных домов старше 5 лет, в которых ранее не было ремонта по программам ремонта дворовых территорий, реализуемых в Татарстане.

Какие работы входят в программу благоустройства дворовой территории?

Программа предполагает комплексное благоустройство дворов, которое состоит из набора обязательных работ: асфальтирование проездов, асфальтирование существующих и создание новых тротуаров, установка скамеек и урн, ремонт наружного освещения, установка детских игровых комплексов, размещение площадок для твердых бытовых отходов.

Этот обязательный набор работ определен по итогам всенародного анкетирования, которое прошло в сентябре 2019 года. Эти необходимые и достаточные работы гарантированы президентской программой «Наш двор», и их реализация позволит сделать дворы безопасными, современными и комфортными.

Чему отдается предпочтение - новым парковочным местам или дополнительному озеленению?

Помощник Президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова разъяснила, как организаторами программы «Наш двор» принимаются решения по спорным вопросам. Например, о создании новых парковочных мест взамен существующих деревьев.

«Есть ситуации, в которых мы должны обозначать наши цели и принципы. И если мы будем, как предлагают некоторые жители, вырубать здоровые крупномерные деревья под расширение парковочных мест, то мы окажемся в каменных мешках. Мы понимаем, что делая дворы, закладываем перспективу на 10 - 15 лет. Экологический каркас и здоровье жителей - в приоритете», - подчеркнула Фишман.

Сохранение зеленых насаждений - важнейший принцип программы «Наш двор». Деревья в рамках программы будут вырубаться только в двух случаях: если они признаны аварийными или мешают проезду специальной техники - машин скорой помощи, пожарной службы.

Как жители могут принять участие в благоустройстве своего двора?

Найдите свой двор на карте портала «Наш двор». Если схема вашего двора уже опубликована, присоединяйтесь к обсуждению схемы, предлагайте мнения и идеи. Перед тем, как дорожники и ремонтники придут в ваш двор, эта схема должна быть размещена на стенде в вашем дворе для того, чтобы жители могли заранее ознакомиться с планом предстоящих работ.

Все полученные от жителей комментарии к схемам направляются в администрации муниципальных районов, которые разработали первоначальные проекты. Задача муниципалитетов - обработать все предложения и скорректировать схемы дворов в соответствии с обязательным набором работ по программе и с учетом принципов программы. Каждое предложение оценивается с точки зрения соблюдения интересов большинства жителей двора. При разработке проектов дворов максимально сохраняется зеленый каркас, упорядочиваются парковочные места, учитываются в первую очередь интересы пешеходов - так, чтобы создать во дворах комфортную и безопасную среду для взрослых и детей.

Что делать, если вы не нашли свой двор в перечне дворов, подлежащих ремонту в 2020 году?

Программы ремонта дворов на 2021 - 2024 гг. находятся на этапе формирования, поэтому перечни этих дворов еще не опубликованы. Все дворы построенных до 2014 года домов, ранее не отремонтированные по программе республиканского министерства транспорта, в любом случае будут благоустроены до конца 2024 года.

Кто решает, какие дворы благоустраивать в первую очередь?

Сроки реализации президентской программы «Наш двор» были увеличены с 3 до 5 лет из-за нестабильной экономической ситуации в мире. При этом общее количество дворов, которое будет благоустроено за время реализации программы, не изменилось. С 2020 по 2024 годы в 6775 дворах Татарстана проведут комплексный ремонт. В течение 2020 года планируется благоустроить ориентировочно 1000 дворов по всей республике.

Исполнительные комитеты муниципальных районов определяют общий перечень дворов, подлежащих благоустройству, и составляют график выполнения работ на 2020-й и последующие годы. Также специалисты исполнительных комитетов разрабатывают проекты благоустройства дворов, обрабатывают и учитывают комментарии жителей к опубликованным схемам дворов в рамках набора работ, который предусмотрен программой.

Как сами жители помогают проектировщикам?

Вот какую особенность выполнения программы «Наш двор» отмечает помощник Президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова:

«Мы благодарны татарстанцам за активное участие в программе и обратную связь по схемам дворов! Многие жители обратили внимание проектировщиков на важные моменты, на упущения, которые допустили при разработке проектов. Были истории, когда жителям удалось договориться между собой и предложить проектировщикам компромиссный вариант, устраивающий всех собственников двора. Мы получили и такие комментарии, которые невозможно реализовать в проектах. Например, некоторые жители просили спилить все деревья и сделать вместо них парковку, уменьшить детскую площадку или сократить ширину проезда ниже нормативной в пользу новых машино-мест. Согласно принципам программы «Наш двор» при проектировании двора учитываются интересы всех групп жителей. Одна машина с учетом въезда, выезда и разворота занимает 30 квадратных метров, и мы понимаем, что выделить во дворах такую площадь под каждого собственника автомобиля невозможно - попросту не хватит территории двора».

В завершение обзора добавим, что тем, кто не нашел ответ на свой вопрос, создатели программы «Наш двор» предлагают позвонить по телефону «горячей линии» 8 (800) 27-5-2020, звонок по России бесплатный.

Обращения, поступающие на «горячую линию» президентской программы «Наш двор», отрабатываются муниципальными районами в течение двух дней.







