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Татарстан планирует выход на третий этап снятия ограничений

Роспотребнадзор РТ направил предложения по снятию ряда ограничений в федеральное ведомство.

Татарстан готов выйти на третий этап снятия ограничений, сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

Роспотребнадзор по РТ уже направил предложения по снятию ограничений в федеральное ведомство. «Потому что ситуация на сегодня стабильная. Средний прирост недельный в 0,5% у нас сохраняется», — отметила она.

Роспотребнадзор РТ выступает с предложением сохранить масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий, а также обязательную самоизоляцию для пожилых людей. 

КВ
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