Татарстан планирует выход на третий этап снятия ограничений

Татарстан готов выйти на третий этап снятия ограничений, сообщила замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

Роспотребнадзор по РТ уже направил предложения по снятию ограничений в федеральное ведомство. «Потому что ситуация на сегодня стабильная. Средний прирост недельный в 0,5% у нас сохраняется», — отметила она.

Роспотребнадзор РТ выступает с предложением сохранить масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий, а также обязательную самоизоляцию для пожилых людей.