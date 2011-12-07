В Кукморском районе прошел семинар по инновационным технологиям в земледелии

О важных составляющих успешного земледелия рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов. Особенное внимание он уделил системам обработки почвы, обеспечивающим сохранность продуктивной влаги. Было озвучено, что перспектива отрасли растениеводства в комбинировании технологических процессов – 5 в 1: предпосевная обработка, внесение удобрений, посев, внесение биологических препаратов к семенам и прикатывание.

Участники семинара также смогли оценить в работе линейку передовой техники. Так был проведен наглядный сравнительный анализ работы обычного комбайна и первого в республике нового комбайна с очесывающей жаткой «Озон» российского производства.

На равных участках поля комбайну с очесывающей жаткой удалось выполнить операцию с большей скоростью и с лучшим качеством, чем на комбайне, обмолачивающем по традиционной технологии. В отличие от традиционной жатки, которая косит под корень и оставляет поле без какой-либо растительности, очесывающая жатка оставляет пожнивной остаток. Эта высокая стерня имеет огромную ценность сточки зрения защиты почв. Сохранение влаги в почве благодаря удержанию снежного покрова, защита почвы от прямых солнечных лучей важнейшие преимущества метода очеса. Высокая стерня обеспечивает идеальную среду для нулевой обработки почвы и часто используется в севообороте.

Более подробно о биологизации почвы и показателях урожайности на полях с системой нулевой обработки почвы (No-Till) с 2011 по 2019 годы продолжил Ильдус Габдрахманов.

В ходе семинара также были озвучены приоритеты на 2021 год для повышения отдачи пашни и эффективности отрасли земледелия:

1. Оптимизация технологических операций (5 в одном);

2. Управление формированием урожая (оснащение самоходными опрыскивателями);

3. Повышение эффективности защитных мероприятий (оснащение растворными узлами).

О роли микроорганизмов в восстановлении почвенной биоты рассказала директор ООО «НПИ «Биопрепараты» Римма Ибатуллина. А на методах насыщения почвы полезными микроорганизмами остановился главный агроном ООО «Тойма» Мунир Галимзянов. Директор предприятия Разяп Галиев поделился опытом по работе с технологией сева 5 в 1 и No-Till.

В работе сельхозпредприятия «Тойма» активно внедряются передовые технологии. О цифровых технологиях, которые позволяют анализировать, выстраивать наиболее эффективное управление сельхозпредприятием и повышать рентабельность, на примере данного хозяйства рассказал генеральный директор РИВЦ Нияз Халиуллин.

Минсельхозпрод РТ напоминает, что по всем вопросам семинара, а также приобретения сельхозтехники и внедрения цифровых решений можно проконсультироваться по единому телефонному номеру колл-центра Министерства: 8-800-444-16-70.

Пресс-служба Минсельхозпрода РТ