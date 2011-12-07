В Татарстане начались ремонтные работы в 515 дворах республики

В Татарстане продолжается благоустройство республиканских дворов в рамках президентской программы «Наш двор». Строительство идёт в 41 районе и 2 городских округах Татарстана.

Сообщается, что в 213 дворах республики укладка асфальтового покрытия и создание тротуарной сети уже завершены. Последним этапом благоустройства дворовых территорий станет установка опор освещения и малых архитектурных форм. А в остальных 515 работы по программе «Наш двор» только начались.

Так, более половины всех строительно-монтажных работ уже выполнены в Аксубаевском, Балтасинском, Зеленодольском, Лаишевском, Мензелинском, Нижнекамском и Чистопольском районах республики. В Казани процент выполнения ещё выше – в 209 из 226 дворов столицы Татарстана, запланированных к благоустройству по программе в этом году, работы идут или уже близятся к завершению.

Как отметил глава Татарстана Рустам Минниханов, жители должны участвовать на всех этапах работы над проектами благоустройства и знать, что их услышали. Поэтому презентации планов благоустройства во дворах, несмотря на период пандемии коронавируса, продолжаются. Графики презентаций по всей республике можно увидеть в официальных аккаунтах программы «Наш двор» в социальных сетях.

К концу текущего года по программе «Наш двор» должно быть выполнено комплексное благоустройство в 1084 дворах республики. Проконтролировать ход работ и сообщить о реализации программы можно по номеру горячей линии 8 (800) 27-5-2020 или по номеру WhatsApp +7 (939) 302-2020, а также на страницах в социальных сетях Инстаграм и ВКонтакте.