Вертолет санавиации, кареты скорой помощи, ФАП на селе: как меняется здравоохранение в Татарстане

За прошедшую десятилетку отрасль здравоохранения кардинально модернизировалась. Результаты можно оценить по такому важному показателю, как средняя продолжительность жизни татарстанцев: она увеличилась за это время на 4 года и составляет 75 лет.

- За последние годы одновременно реализовывались многие проекты и программы в сфере медицины. Причем обновление носило поэтапный характер, - отметил Марат Садыков. - В первую очередь это модернизация первичного звена. Началась модернизация и возведение модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) на селе. Так, за прошедшие годы отремонтировано более 1600 ФАП в районах республики, возведено и открыто новых - 507, ежегодно на протяжении последних 5 лет их строительство в деревнях продолжается. Президент Татарстана Рустам Минниханов не раз справедливо замечал, если в деревне нет почты, магазина и ФАП, то она медленно угасает.

Следующим этапом десятилетки реноваций, по словам главы минздрава, стала модернизация крупных поликлиник - модернизировано 129 по всему Татарстану. Дальше - больше: принята пятилетняя программа по капитальному ремонту стационаров, реализация которой запущена в 2020 году.

Попутно получило весомую поддержку направление экстренной медицинской помощи. Приобретен дополнительный вертолет для службы санитарной авиации для спасения жизни людей там, где автомобиль не проедет. Шаг за шагом модернизируются станции скорой помощи. За два года приобретена 291 карета скорой помощи. Это ощутимое пополнение.

- Системно решается проблема растущей год от года заболеваемости онкологическими заболеваниями. В этом году запущен радиологический корпус в Альметьевске. Планируется открытие корпуса Республиканского онкологического диспансера в Набережных Челнах. Еще один амбициозный проект - онкогематологический корпус ДРКБ. Его открытие ожидается в 2021 году.

Стоит отметить, что все эти мероприятия сопровождаются масштабной подготовкой специалистов из Татарстана. Для обучения они направляются в ведущие клиники России, Европы, Америки, Израиля. И в целом к врачам в республике относятся бережно. Существуют программы, поддерживающие медиков на селе. А с 2019 года студенты медицинских вузов, зачисленные по линии целевого набора, обязаны отработать три года в тех лечебных учреждениях, которые оплачивали их обучение.

Все это дает надежду на то, что здоровье татарстанцев будет с каждым годом крепнуть, а медицинское обслуживание - совершенствоваться.