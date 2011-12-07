Могилы на городском кладбище Нижнекамска оказались изрыты сусликами

Жители Нижнекамска просят принять меры с обитающими на городском кладбище сусликами.

По словам горожан, грызуны делают норы как в старых, так и в новых могилах. Только на четырех из них местные жители насчитали восемь штук. При этом по территории кладбища суслики бегают даже во время похорон.

В администрации пояснили, что дератизация территории уже проходила, но сразу же успокоили, пообещав провести процедуру вновь. Появление зверьков объяснили оставленной родственниками усопших едой. Сейчас представители кладбища готовят соответствующее письмо в «Центр гигиены и эпидемиологии».